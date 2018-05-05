США пригрозили Европе жесткими таможенными пошлинами
14:10 29.04.2018 Источник: РОСБАЛТ
США потребовали от Европы и Канады согласиться на американские квоты. В противном случае против продукции этих стран будут введены жесткие таможенные пошлины. Как сообщает Bloomberg, США настаивают, чтобы их союзники согласились на квоты, которые ударят по странам Европы и Канаде меньше, чем таможенные тарифы. Сделать выбор страны должны до 1 мая — в этот день начнут действовать ограничения, принятые президентом Дональдом Трампом. Евросоюз решение по этому вопросу пока не принял.
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