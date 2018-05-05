Глава МИД России заявил, что США намерены разделить Сирию
14:28 29.04.2018 Источник: NEWSru.co.il
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в стремлении территориального раздела Сирии. Это заявление было сделано в Москве на встрече с главами внешнеполитических ведомств Ирана и Турции. "Нанесенные по суверенному сирийскому государству ракетные удары не только серьезно обострили обстановку в этой стране и на международной арене, но и нанесли существенный вред перспективам скорейшего продвижения по пути мирного урегулирования", - заявил российский министр. "Инициаторы данной акции своими действиями подтвердили, что для них заявления в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии всего лишь слова, которые должны, судя по всему, прикрывать планы переформатирования Ближнего Востока и планы по разделу Сирии на части", - добавил он.
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