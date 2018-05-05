Глава МИД России заявил, что США намерены разделить Сирию

14:28 Источник: NEWSru.co.il

Министр иностранных дел Россииобвинил США в стремлении территориального раздела Сирии. Это заявление было сделано в Москве на встрече с главами внешнеполитических ведомств Ирана и Турции.

"Нанесенные по суверенному сирийскому государству ракетные удары не только серьезно обострили обстановку в этой стране и на международной арене, но и нанесли существенный вред перспективам скорейшего продвижения по пути мирного урегулирования", - заявил российский министр.

"Инициаторы данной акции своими действиями подтвердили, что для них заявления в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии всего лишь слова, которые должны, судя по всему, прикрывать планы переформатирования Ближнего Востока и планы по разделу Сирии на части", - добавил он.