Медведев поддержал уголовную ответственность за исполнение санкций США

14:48 Источник: Русская служба Би-би-си

Премьер-министрвысказался за введение в России уголовной ответственности за исполнение введенных США санкций против российских компаний.

В интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия-1 " Медведев заявил, что эти санкции имеют "жестко направленный" против интересов России подтекст.

"Они, по сути, направлены на разрушение нашего общественно-политического строя и на причинение вреда и экономике, и отдельным людям. Если это так, то исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности", - заявил Медведев в эфире.