Медведев поддержал уголовную ответственность за исполнение санкций США
14:48 29.04.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался за введение в России уголовной ответственности за исполнение введенных США санкций против российских компаний. В интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия-1 " Медведев заявил, что эти санкции имеют "жестко направленный" против интересов России подтекст. "Они, по сути, направлены на разрушение нашего общественно-политического строя и на причинение вреда и экономике, и отдельным людям. Если это так, то исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности", - заявил Медведев в эфире.
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