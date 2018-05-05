Около 20-ти россиянок приговорены к пожизненному сроку за принадлежность к ИГ
15:58 29.04.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовный суд Ирака приговорил в воскресенье 19 гражданок РФ, обвиняемых в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), к пожизненному заключению. Об этом сообщил иракский телеканал "Ас-Сумария".
В настоящее время ТАСС не располагает комментарием посольства РФ в Ираке.
Как сообщила на брифинге 19 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 29 апреля в суде должны были быть заслушаны дела 11 россиянок, которые находятся в иракских пенитенциарных учреждениях. Как заявила представитель российского внешнеполитического ведомства, посольство России в Багдаде и генконсульство России в Эрбиле (Курдский автономный район Ирака) "плотно отслеживали ситуацию, в которую попали в Ираке российские гражданки и их дети, после получения летом 2017 г. первых сообщений об их задержании местными правоохранительными органами".
"Были установлены рабочие контакты со всеми иракскими ведомствами, имеющими отношение к данному вопросу, которые помогли в целом понять существо и масштабы проблемы", - отметила она. С лета 2017 г. и по настоящее время из Ирака и Сирии в Россию возращены 73 ребенка и 24 женщины. По данным МИД РФ, в настоящее время в тюрьме уголовного суда Багдада содержатся от 50 до 70 женщин, предварительно имеющих российское гражданство, но приступить к их идентификации можно будет лишь по окончании следствия и после оглашения первых приговоров. Кроме того, как отметили в МИД, некоторые из женщин намеренно уничтожили свои документы или утратили паспорта в результате вооруженных действий.
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