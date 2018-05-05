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Telegram возобновил работу на большей части России

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19:40 29.04.2018 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Работа Telegram восстановлена для большей части России. Об этом сообщается в официальном аккаунте мессенджера в Twitter.

«В настоящее время обслуживание восстановлено для большей части Европы, Африки, России и СНГ. На территории Ирана и Ближнего Востока работа будет восстановлена в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Ранее в официальном аккаунте Telegram в Twitter сообщалось, что сбой в работе мессенджера произошел из-за отключения электроэнергии в окрестностях Амстердама. В свою очередь создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров ранее сообщал, что массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей. 

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