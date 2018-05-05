Во Франции объяснили, почему нанесли удары по Сирии

20:25 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция приняла участие в ракетных ударах по Сирии, чтобы предотвратить использование химического оружия в этой стране. Об этом заявил в воскресенье глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции в Каире с его египетским коллегой Самехом Шукри.

"Франция <...>, когда решила участвовать в точечном и скоординированном ударе, целью которого был сирийский режим, руководствовалась задачей предотвратить использование химоружия, - указал он. - Это - не объявление войны кому-либо, а война с химоружием". Министр также добавил, что "сирийское досье и пути возобновления политического процесса стали одной из наиболее важных тем переговоров" в египетской столице.

Журналисты также задали Ле Дриану вопрос о том, почему удары по Сирии были нанесены без соответствующих международных решений и проведения тщательного изучения предполагаемых химатак. Отвечая на него, французский министр заявил, что "Москва несет ответственность за блокирование в Совете Безопасности резолюции по отправке экспертов для расследования последней атаки химоружием", добавив также, что "есть доказательства" его применения. Кроме того, он пообещал, что Париж после такого "не намерен мириться с безнаказанностью сирийского режима".

Он также призвал не проводить параллели со сценарием в Ираке, вторжением в эту страну и свержением Саддама Хусейна. "Не надо сравнивать эти вещи - бомбардировки Сирии с тем, что произошло до этого в Ираке, - указал глава МИД. - Нападения в Сирии были направлены только против объектов химоружия, и никаких жертв там не было".