Глава МВД Великобритании покинула пост из-за миграционного скандала
09:05 30.04.2018 Источник: Эхо Москвы
Глава МВД Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку из-за миграционного скандала. Об этом сообщают британские СМИ.
Премьер отставку приняла, но высказала сожаление. Министра внутренних дел последние недели то и дело критиковали. Поводом стал скандал вокруг мигрантов, сокращения числа которых добиваются британские власти. Речь идёт о людях, которые живут в стране больше полувека. Это представители так называемого поколения Уиндраш. Уроженцы стран Карибского бассейна. Первый корабль с ними в Лондон прибыл в июне 1948-го. В Британию их пригласили, чтобы восполнить нехватку в стране рабочей силы после Второй мировой войны. Некоторых переселенцев, приехавших в Соединенное Королевство в следующие несколько десятилетий, а также их родственников недавно объявили нелегальными иммигрантами, сообщает BBC. А Эмбер Радд обвинили в том, что она ввела парламент в заблуждение, поскольку знала о наличии в правительстве показателей по нормам ежегодной депортации нелегалов. Глава МВД утверждала, что была не в курсе этого. Пару дней назад Радд она извинилась за свою неосведомленность о миграционной политике министерства и ушла в отставку. Сожалеет об этом премьер Тереза Мэй. По её словам на посту главы МВД Радд цитата «должна гордиться своими достижениями». В ближайшие часы будет объявлено имя нового министра внутренних дел Великобритании. Эхо Москвы
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