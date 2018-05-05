Сотни мигрантов на границе США требуют убежища
10:00 30.04.2018 Источник: РБК
Группа из 200 жителей стран Центральной Америки собралась на границе между Мексикой и США, требуя от администрации президента Дональда Трампа предоставить им убежище. Об этом сообщает Associated Press.
Мигранты остановились на пограничном пункте в Сан-Исидро. При этом американские пограничники заявили, что не могут принять такое количество людей.
Напомним, начале апреля Трамп подписал меморандум о прекращении политики «поймал — выпустил», когда пойманный правоохранителями нелегальный мигрант оставался на свободе до решения суда о его статусе. РБК
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