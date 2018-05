Blue Origin успешно испытала суборбитальную ракету

Компания Blue Origin, основанная миллиардером, успешно испытала суборбитальную ракету New Shephard. Об этом пишет Space.com. New Shephard с манекеном-астронавтом на борту поднялась на высоту 105 км, весь полет ракеты длился чуть более 10 минут.Ускоритель ракеты отсоединился в полете и совершил вертикальную посадку на место запуска. Капсула также успешно приземлилась с помощью парашютов и тормозных ракет.Нынешний запуск стал восьмым для ракеты серии New Shepard и вторым для ракеты и капсулы New Shepard 2.0, в частности. Проект ориентирован на суборбитальные туристические полеты — внутри капсулы имеются шесть пассажирских мест. Тем не менее компания пока не называет предварительную стоимость подобного путешествия.Предыдущий успешный запуск ракеты Blue Origin состоялся в декабре. Газета.Ru