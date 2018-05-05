Blue Origin успешно испытала суборбитальную ракету
10:05 30.04.2018 Источник: Газета.Ru
Компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, успешно испытала суборбитальную ракету New Shephard. Об этом пишет Space.com. New Shephard с манекеном-астронавтом на борту поднялась на высоту 105 км, весь полет ракеты длился чуть более 10 минут.
Ускоритель ракеты отсоединился в полете и совершил вертикальную посадку на место запуска. Капсула также успешно приземлилась с помощью парашютов и тормозных ракет.
Нынешний запуск стал восьмым для ракеты серии New Shepard и вторым для ракеты и капсулы New Shepard 2.0, в частности. Проект ориентирован на суборбитальные туристические полеты — внутри капсулы имеются шесть пассажирских мест. Тем не менее компания пока не называет предварительную стоимость подобного путешествия.
Предыдущий успешный запуск ракеты Blue Origin состоялся в декабре. Газета.Ru
Новости
- 20:23 04.05.2018
- Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
- 20:18 04.05.2018
- Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
- 12:31 01.05.2018
- Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
- 20:51 30.04.2018
- Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
- 20:31 30.04.2018
- В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
- 19:54 30.04.2018
- Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
- 19:11 30.04.2018
- В Афганистане убит журналист BBC
- 18:27 30.04.2018
- В Петербурге люди попали под танк
- 18:12 30.04.2018
- На Москву надвигается гроза с сильным ветром
- 17:40 30.04.2018
- Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать