Из-за торговой войны с США Китай приступил к разработке собственной операционной системы
10:20 30.04.2018 Источник: РОСБАЛТ
Из-за торговой войны с США Китай приступил к разработке собственной операционной системы (ОС) для замены Android и Windows. Как пишет South China Morning Post со ссылкой на источники, разработкой занялся китайский производитель смартфонов Huawei. По данным СМИ, Huawei работает над ОС на случай реализации худшего сценария — запрета использовать в КНР американский софт.
Отмечается, что созданная компанией ОС пока нестабильна и не может работать так же качественно, как Android.
Напомним, отношения Пекина и Вашингтона обострились после того, как президент США Дональд Трамп в марте подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий, а также меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Пекин в свою очередь в начале апреля установил 25-процентную пошлину на 130 американских товаров. Росбалт
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