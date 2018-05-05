В Москве пройдет митинг в защиту Telegram
10:32 30.04.2018 Источник: Эхо Москвы
Митинг в защиту мессенджера Телеграм пройдет сегодня в Москве. Мероприятие согласовано с властями. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из организаторов мероприятия, член Либертарианской партии, блогер Михаил Светов. Митинг начнется в 2 часа дня на проспекте Сахарова. Уведомление об этом официальный сервисный аккаунт Telegram разослал пользователям в России. Акцию поддержал создатель Telegram Павел Дуров. Он называет митинг «историческим шансом для москвичей выразить общую позицию». «Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», — написал Дуров на своей странице.
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