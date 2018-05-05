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Подарок Макрона Трампу посадили под "фитосанитарный замок"

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11:05 30.04.2018 Источник: Lenta.ru

Дуб, посаженный Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном на лужайке Белого дома, выкопали и поместили на фитосанитарный карантинный контроль. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Отмечается, что такое решение принято из-за существующих в США норм для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и земли. По информации издания, карантин для дуба скоро закончится.

Ранее 29 апреля сообщалось, что с лужайки Белого дома исчез дуб, посаженный в минувший понедельник президентами Франции и США. Дуб был привезен из знаменитого леса Белло во Франции, где в июне 1918 года произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне (битва при Белло Вуд — прим. "Ленты.ру"). В ней погибли девять тысяч морпехов.

Макрон отметил, что дерево должно служить напоминанием о глубоких связях Франции и США. Lenta.Ru

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