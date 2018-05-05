Пучков высказался за увеличение штрафов для нарушителей противопожарных режимов
11:20 30.04.2018
В понедельник, 30 апреля, глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что необходимо увеличить штрафы для нарушителей особых противопожарных режимов, действия которых становятся причиной крупных природных пожаров.
- Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям, - сказал Владимир Пучков.
Он подчеркнул, что нужно «жестко спрашивать» с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, например, сжигают растительность или просто хулиганят.
По словам главы МЧС, из-за подобных действий страдают в итоге десятки, сотни и тысячи граждан. Вечерняя Москва
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