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Новости

Пучков высказался за увеличение штрафов для нарушителей противопожарных режимов

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11:20 30.04.2018

В понедельник, 30 апреля, глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что необходимо увеличить штрафы для нарушителей особых противопожарных режимов, действия которых становятся причиной крупных природных пожаров.

- Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям, - сказал Владимир Пучков.

Он подчеркнул, что нужно «жестко спрашивать» с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, например, сжигают растительность или просто хулиганят.

По словам главы МЧС, из-за подобных действий страдают в итоге десятки, сотни и тысячи граждан.  Вечерняя Москва

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