Захарова заявила о травле свидетелей "химатаки" со стороны британских журналистов
12:00 30.04.2018 Источник: Известия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские журналисты подвергали циничной травле сирийцев, ставших свидетелями провокации с постановочной химатакой в Думе.
Инцидент имел место на пресс-конференции в Гааге 26 апреля, когда 17 свидетелей произошедшей в Думе якобы химатаки 7 апреля были опрошены экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«В ближайшем брифинге я покажу имена этих журналистов, мы восстановим картину, как они "травили" этих самых сирийцев», — заявила в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
По словам Захаровой, корреспондент ITV спросил у свидетелей, сколько им заплатили за участие в пресс-конференции, а журналистка «Би-би-си» заявила, что 12-летний мальчик Хасан Диаб, принимающий участие в брифинге, может получить из-за этого «психологическую травму».
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам сирийской гражданской и военной инфраструктуры в ответ на предполагаемое применение правительственными войсками Сирии химоружия. Известия
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