"Газпром" завершил строительство первой нитки "Турецкого потока"

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток" завершилась в понедельник у черноморского побережья Турции, говорится в сообщении "Газпрома".Средняя скорость строительства на глубоководье, которое ведет судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день. Максимальная производительность - 5,6 км в сутки - была достигнута дважды в феврале этого года.В сообщении отмечается, что проект "Турецкий поток" реализуется в соответствии с графиком одновременно на побережьях России и Турции, и в Черном море. В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены. Судно Pioneering Spirit, согласно плану работ, продолжит глубоководную укладку второй нитки газопровода в третьем квартале 2018 года."Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап - построена первая нитка газопровода. Темп строительства - высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. "Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", - сказал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.