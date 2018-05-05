"Газпром" завершил строительство первой нитки "Турецкого потока"
12:20 30.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток" завершилась в понедельник у черноморского побережья Турции, говорится в сообщении "Газпрома".
Средняя скорость строительства на глубоководье, которое ведет судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день. Максимальная производительность - 5,6 км в сутки - была достигнута дважды в феврале этого года.
В сообщении отмечается, что проект "Турецкий поток" реализуется в соответствии с графиком одновременно на побережьях России и Турции, и в Черном море. В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены. Судно Pioneering Spirit, согласно плану работ, продолжит глубоководную укладку второй нитки газопровода в третьем квартале 2018 года.
"Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап - построена первая нитка газопровода. Темп строительства - высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. "Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", - сказал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
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