ЕС может сократить финансирование Польши и Венгрии
13:00 30.04.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ЕС может сократить финансирование Польши и Венгрии из-за угрозы верховенству права. Как сообщает Financial Times, Еврокомиссия сообщит о соответствующем предписании в среду.
Документ позволит сокращать финансирование странам, в которых проблемы с верховенством закона ставят под угрозу финансовое управление. По информации издания, эта мера, в частности, может коснуться Польши и Венгрии.
В феврале комиссар Совета Европы по правам человека обратился к премьер-министру Польши с открытым письмом, в котором выразил беспокойство по поводу реформы судебной системы. Согласно документу, правящая партия «Право и справедливость» фактически получает контроль над этой ветвью власти. Отмечалось, что спор Варшавы с руководством Евросоюза может привести к приостановке права голоса Польши в Совете ЕС. Говорит Москва
Новости
- 20:23 04.05.2018
- Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
- 20:18 04.05.2018
- Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
- 12:31 01.05.2018
- Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
- 20:51 30.04.2018
- Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
- 20:31 30.04.2018
- В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
- 19:54 30.04.2018
- Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
- 19:11 30.04.2018
- В Афганистане убит журналист BBC
- 18:27 30.04.2018
- В Петербурге люди попали под танк
- 18:12 30.04.2018
- На Москву надвигается гроза с сильным ветром
- 17:40 30.04.2018
- Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать