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ЕС может сократить финансирование Польши и Венгрии

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13:00 30.04.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ЕС может сократить финансирование Польши и Венгрии из-за угрозы верховенству права. Как сообщает Financial Times, Еврокомиссия сообщит о соответствующем предписании в среду.

Документ позволит сокращать финансирование странам, в которых проблемы с верховенством закона ставят под угрозу финансовое управление. По информации издания, эта мера, в частности, может коснуться Польши и Венгрии.

В феврале комиссар Совета Европы по правам человека обратился к премьер-министру Польши с открытым письмом, в котором выразил беспокойство по поводу реформы судебной системы. Согласно документу, правящая партия «Право и справедливость» фактически получает контроль над этой ветвью власти. Отмечалось, что спор Варшавы с руководством Евросоюза может привести к приостановке права голоса Польши в Совете ЕС.  Говорит Москва

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