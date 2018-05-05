Новым главой МВД Британии стал Саджид Джавид
13:05 30.04.2018 Источник: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Саджида Джавида новым министром внутренних дел страны. Об этом сообщает телеканал Sky News. По данным телеканала, Джавид стал первым главой МВД Британии арабского происхождения.
Как отмечается, с 2016 года он занимал пост министра по делам общин и местного самоуправления страны. Газета.Ru
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