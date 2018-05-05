"Адмирал Кузнецов" получит систему ПВО большой дальности "Полимент-Редут"

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в ходе модернизации получит на вооружение морскую зенитную ракетную систему большой дальности "Полимент-Редут", сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли."Кроме "Панцирей" на корабле планируется установить системы противовоздушной обороны большой дальности - новейший комплекс "Полимент-Редут", - сообщил ТАСС источник. Сейчас на "Кузнецове" имеются только комплексы ПВО ближнего действия "Кинжал" и "Кортик".В концерне "Алмаз-Антей" (компания - разработчик "Полимент-Редута") не стали комментировать предоставленную источником информацию.Как сообщил ранее замглавкома ВМФ РФ Виктор Бурсук, работы на "Кузнецове" начнутся в мае, корабль получит новые ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия "Панцирь- М". По данным Бурсука, на корабле также будут установлены новые котлы и новые системы, обеспечивающие полеты, в частности, системы посадки, наблюдения, управления. Флот рассчитывает получить авианосец в боевой состав в 2021 году.Как уточнил ТАСС другой источник в судостроительной отрасли, из взлетно-посадочного оборудования на корабле заменят аэрофинишенры, радиомаячную группу и сигнальное оборудование, также на "Кузнецове" поменяют всю систему связи. При этом, отметил источник, "ударный ракетный комплекс "Гранит" на авианосце меняться не будет".