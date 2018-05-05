Президент Южной Кореи считает, что Трамп достоин Нобелевской премии мира
14:12 30.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин считает, что его американский коллега Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за усилия, направленные на сдерживание ядерной программы КНДР. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя офиса южнокорейского лидера.
"Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - привел представитель слова президента, произнесенные им в ходе заседания кабинета министров.
На прошлой неделе американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил в эфире телеканала "Фокс ньюс", что Трампу стоит вручить Нобелевскую премию мира, если КНДР прекратит свою ядерную программу, а ситуация на Корейском полуострове будет урегулирована.
В минувшую пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет.
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