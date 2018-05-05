Президент Южной Кореи считает, что Трамп достоин Нобелевской премии мира

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Кореясчитает, что его американский коллега Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за усилия, направленные на сдерживание ядерной программы КНДР. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя офиса южнокорейского лидера."Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - привел представитель слова президента, произнесенные им в ходе заседания кабинета министров.На прошлой неделе американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролиназаявил в эфире телеканала "Фокс ньюс", что Трампу стоит вручить Нобелевскую премию мира, если КНДР прекратит свою ядерную программу, а ситуация на Корейском полуострове будет урегулирована.В минувшую пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет.