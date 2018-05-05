Компания Tesla теряет примерно $6,5 тысяч в минуту - Bloomberg
14:32 30.04.2018 Источник: Газета.Ru
Компания Tesla Илона Маска теряет примерно $6,5 тысяч в минуту, пишет Bloomberg. По данным агентства, прошлый год Tesla закончила с $3,4 млрд наличными (свободный денежный поток) и долгом в $9,4 млрд. При этом свободный денежный поток компании Маска находится в минусе уже пять кварталов подряд. Как отмечается, без дополнительного финансирования, у компании могут закончиться средства уже в 2018 году.
Ранее сообщалось, что акционеры компании Tesla одобрили 10-летний компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска, который лишает его фиксированной зарплаты. Новая система вознаграждения предполагает выплату зарплаты Маску только при достижении определенных стратегических целей Tesla. Газета.Ru
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