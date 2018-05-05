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У аварийно севшего в Жуковском Ил-38 не сработали обе системы выпуска переднего шасси

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15:00 30.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основная и аварийная системы выпуска переднего шасси не сработали у самолета Ил-38, аварийно севшего в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"Следствием установлено, что 28 апреля при заходе на посадку воздушного судна Ил-38 в подмосковном аэропорту Жуковский, не выпустилась передняя стойка шасси. Меры, предпринятые экипажем для выпуска шасси от основной и аварийной системы, результатов не дали, в результате чего командир воздушного судна принял решение произвести посадку на основные стойки шасси с убранной передней стойкой", - сообщила Марковская.

Благодаря опыту и мастерству командира экипажа, в результате аварийной посадки никто не пострадал. По словам Марковской, самолет получил незначительные повреждения несиловых элементов планера и обтекателей. По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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