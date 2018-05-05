Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе
15:12 30.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил.
"С сегодня, 30 апреля 2018 года, широкомасштабная антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей заканчивается, - объявил он. - Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориально целостности".
Порошенко 16 апреля заявил, что предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса смена формата силовой операции в регионе произойдет 30 апреля. По его словам, переформатирование призвано изменить организацию управления, предоставив командованию вооруженных сил дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности Украины и полиции. Руководить операцией объединенных сил, которая пришла на смену так называемой антитеррористической операции, глава государства поручил генерал-лейтенанту Сергею Наеву.
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