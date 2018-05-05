Зафиксировано снижение объемов экспорта российской нефти в Европу - СМИ
17:00 30.04.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Аналитики зафиксировали снижение объёмов экспорта российской нефти в Европу. С начала года нефтеперерабатывающие заводы региона получили на 19 процентов сырья меньше, чем в 2017-м.
В то же время, как пишет Bloomberg, Россия на 43 процента увеличила экспорт нефти в Китай. В среднем, КНР получает 750 тысяч баррелей в день.
В 2015 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию и Анголу. Аналитики нефтяного рынка в разговоре с Bloomberg предположили, что российскую нефть в Европе заменят ближневосточной и американской. Говорит Москва
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