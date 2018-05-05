0
0
4333
Новости

Зафиксировано снижение объемов экспорта российской нефти в Европу - СМИ

Добавить в избранное

17:00 30.04.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Аналитики зафиксировали снижение объёмов экспорта российской нефти в Европу. С начала года нефтеперерабатывающие заводы региона получили на 19 процентов сырья меньше, чем в 2017-м.

В то же время, как пишет Bloomberg, Россия на 43 процента увеличила экспорт нефти в Китай. В среднем, КНР получает 750 тысяч баррелей в день.

В 2015 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию и Анголу. Аналитики нефтяного рынка в разговоре с Bloomberg предположили, что российскую нефть в Европе заменят ближневосточной и американской.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:23 04.05.2018
Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
0
744
20:18 04.05.2018
Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
0
698
12:31 01.05.2018
Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
0
4102
20:51 30.04.2018
Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
0
4216
20:31 30.04.2018
В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
0
4262
19:54 30.04.2018
Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
0
4167
19:11 30.04.2018
В Афганистане убит журналист BBC
0
4006
18:27 30.04.2018
В Петербурге люди попали под танк
0
4302
18:12 30.04.2018
На Москву надвигается гроза с сильным ветром
0
4015
17:40 30.04.2018
Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
0
4108

Возврат к списку