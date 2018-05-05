Главу BP могли отравить в России - Daily Telegraph
17:12 30.04.2018 Источник: Эхо Москвы
Российские спецслужбы могли стоять за отравлением главы британской нефтяной компании BP Боба Дадли. После того как здоровье генерального директора ухудшилось, он принял решение покинуть Россию.
В 2008 году экс-глава ТНК-ВР Боб Дадли почувствовал недомогание и обратился к врачам. Результаты обследования поразили мужчину – в его крови был обнаружен медленно действующий яд. Об этом Daily Telegraph рассказал бывший сотрудник компании Илья Залевский. По его словам, в руководстве ВР считали, что кто-то в течение долгого времени подбрасывал яд в еду генерального директора. Под подозрение попали российские власти, которые в то время якобы делали все, чтобы сместить Дадли с поста руководителя компании, но он проявлял упрямство.
Мужчина действительно покинул Москву в конце 2008-го. Официальной причиной стали требования российских акционеров, обвинивших гражданина США в том, что он действует в интересах британской стороны. Помимо этого у самого руководителя, а также у еще примерно 150 работников компании возникли проблемы с разрешениями на работу в России.
С 2010 года Дадли является генеральным директором ВР. Эхо Москвы
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