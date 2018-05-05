В Афганистане убит журналист BBC
19:11 30.04.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналист BBC Ахмад Шах убит в понедельник в афганской провинции Хост на юго-востоке страны. Об этом говорится в сообщении, распространенном британской телерадиовещательной корпорацией.
"Это опустошительная потеря, и я выражаю мои самые искренние соболезнования друзьям и семье Ахмада Шаха, а также всей новостной команде BBC. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать его семью в это сложное время", - говорится в распространенном заявлении главы мировой службы BBC Джейми Ангуса.
Глава полиции провинции Хост, расположенной вблизи границы с Пакистаном, сообщил телерадиовещательной корпорации, что Шах был застрелен неопознанными вооруженными людьми. В момент нападения журналист, который работал на BBC более года, ехал на велосипеде. Он был доставлен в местную больницу, где скончался от полученных ранений.
В понедельник в столице Афганистана были убиты еще девять работников СМИ. Они стали жертвами взрывов, в результате которых в Кабуле погибли в общей сложности 29 человек. При нападении погибли фотокорреспондент Ша Мараи, который возглавлял фотобюро агентства France Presse в столице Афганистана, оператор "Толо ньюс", журналист и оператор телеканала 1TV, двое сотрудников телеканала Mashal TV и трое журналистов Azadi Radio.
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