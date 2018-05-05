0
0
747
Новости

Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов

Добавить в избранное

20:23 04.05.2018 Источник: НГ-Online

Художник Михаил Шемякин планирует в этом году создать образовательный проект для детей на российском телевидении по возрождению забытых русских слов.
По его словам, анимационные сценки с использованием русских говоров могут стать составной частью программы "Доброе утро". По словам Шемякина "Там будут выскакивать персонажи, обозначенные ушедшими словами. Дети любят дразнилки и там будут очень смешные обозначения - лентяев, лежебок, бездельников и прочее, а также еды, одежды, и зверей, птиц. Я думаю, что детская память сыграет основную роль в сохранении русского народного языка".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:18 04.05.2018
Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
0
698
12:31 01.05.2018
Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
0
4102
20:51 30.04.2018
Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
0
4216
20:31 30.04.2018
В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
0
4262
19:54 30.04.2018
Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
0
4167
19:11 30.04.2018
В Афганистане убит журналист BBC
0
4006
18:27 30.04.2018
В Петербурге люди попали под танк
0
4302
18:12 30.04.2018
На Москву надвигается гроза с сильным ветром
0
4015
17:40 30.04.2018
Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
0
4108
17:12 30.04.2018
Главу BP могли отравить в России - Daily Telegraph
0
4198

Возврат к списку