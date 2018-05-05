Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов

20:23 Источник: НГ-Online

Художник Михаил Шемякин планирует в этом году создать образовательный проект для детей на российском телевидении по возрождению забытых русских слов.По его словам, анимационные сценки с использованием русских говоров могут стать составной частью программы "Доброе утро". По словам Шемякина "Там будут выскакивать персонажи, обозначенные ушедшими словами. Дети любят дразнилки и там будут очень смешные обозначения - лентяев, лежебок, бездельников и прочее, а также еды, одежды, и зверей, птиц. Я думаю, что детская память сыграет основную роль в сохранении русского народного языка".