Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
20:23 04.05.2018 Источник: НГ-Online
Художник Михаил Шемякин планирует в этом году создать образовательный проект для детей на российском телевидении по возрождению забытых русских слов.
По его словам, анимационные сценки с использованием русских говоров могут стать составной частью программы "Доброе утро". По словам Шемякина "Там будут выскакивать персонажи, обозначенные ушедшими словами. Дети любят дразнилки и там будут очень смешные обозначения - лентяев, лежебок, бездельников и прочее, а также еды, одежды, и зверей, птиц. Я думаю, что детская память сыграет основную роль в сохранении русского народного языка".
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