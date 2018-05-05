Выпуск программы Михалкова "Бесогон" на телеканале "Россия 24" снят с эфира
13:10 05.05.2018 Источник: НГ-Online
Выпуск авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон", показ которого был запланирован на субботу и воскресение на телеканале "Россия 24", снят с эфира. Об этом сообщается на официальном сайте программы.
Выпуск программы под названием «Синдром Гарри Поттера» вышел в эфире в пятницу, 4 мая. В нем Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире и задает вопросы (Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят? Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь? Есть ли во всех этих взаимоотношениях – как внутри страны, так и вовне – место нравственности? И т.д.)
Причина решения снятия с эфира очередного выпуска программы Никиты Михалкова не называется.
Вера Цветкова
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комментарии(1)
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Владимир Вяземский 15:19 05.05.2018
Слишком больной для чиновников вопрос затронул Михалков...
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