Выпуск программы Михалкова "Бесогон" на телеканале "Россия 24" снят с эфира

13:10 Источник: НГ-Online

Выпуск авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон", показ которого был запланирован на субботу и воскресение на телеканале "Россия 24", снят с эфира. Об этом сообщается на официальном сайте программы.

Выпуск программы под названием «Синдром Гарри Поттера» вышел в эфире в пятницу, 4 мая. В нем Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире и задает вопросы (Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят? Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь? Есть ли во всех этих взаимоотношениях – как внутри страны, так и вовне – место нравственности? И т.д.)

Причина решения снятия с эфира очередного выпуска программы Никиты Михалкова не называется.

Вера Цветкова