0
1
872
Новости

Выпуск программы Михалкова "Бесогон" на телеканале "Россия 24" снят с эфира

Добавить в избранное

13:10 05.05.2018 Источник: НГ-Online

Выпуск авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон", показ которого был запланирован на субботу и воскресение на телеканале "Россия 24", снят с эфира. Об этом сообщается на официальном сайте программы.

Выпуск программы под названием «Синдром Гарри Поттера» вышел в эфире в пятницу, 4 мая. В нем Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире и задает вопросы (Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят? Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь? Есть ли во всех этих взаимоотношениях – как внутри страны, так и вовне – место нравственности? И т.д.)

Причина решения снятия с эфира очередного выпуска программы Никиты Михалкова не называется.

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(1)

0 Ответить

Владимир Вяземский 15:19 05.05.2018

Слишком больной для чиновников вопрос затронул Михалков...

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:23 04.05.2018
Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
0
1217
20:18 04.05.2018
Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
0
1146
12:31 01.05.2018
Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
0
4520
20:51 30.04.2018
Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
0
4621
20:31 30.04.2018
В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
0
4639
19:54 30.04.2018
Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
0
4544
19:11 30.04.2018
В Афганистане убит журналист BBC
0
4397
18:27 30.04.2018
В Петербурге люди попали под танк
0
4689
18:12 30.04.2018
На Москву надвигается гроза с сильным ветром
0
4393
17:40 30.04.2018
Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
0
4457

Возврат к списку