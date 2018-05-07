Сегодня в России отмечают День радио

13:39 Источник: НГ-Online

В понедельник, 7 мая, отмечается День радио, праздник работников всех отраслей связи. В этот день в мае 1895 года выдающийся русский физик и изобретатель Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества сделал доклад о беспроводной передаче звука на расстояние. С этого времени началось стремительное развитие радиосвязи. Современные радиоприёмники существенно отличаются от первых приёмников Попова, однако принцип их действия остался без изменений.День радио объединяет людей многих профессий. Его отмечают связисты, журналисты и все, кто имеет отношение к радио, телевидению, интернету и другим технологиям телекоммуникаций.

Вера Цветкова