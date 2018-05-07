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Новости

Сегодня в России отмечают День радио

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13:39 07.05.2018 Источник: НГ-Online

В понедельник, 7 мая, отмечается День радио, праздник работников всех отраслей связи. В этот день в мае 1895 года выдающийся русский физик и изобретатель Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества сделал доклад о беспроводной передаче звука на расстояние. С этого времени началось стремительное развитие радиосвязи. Современные радиоприёмники существенно отличаются от первых приёмников Попова, однако принцип их действия остался без изменений.
День радио объединяет людей многих профессий. Его отмечают связисты, журналисты и все, кто имеет отношение к радио, телевидению, интернету и другим технологиям телекоммуникаций.

Вера Цветкова

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