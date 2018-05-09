Андрею Воробьёву вручили орден его прадеда

23:19

Фото Дениса Трудникова

8 мая губернатор Московской области Андрей Воробьёв с отцом, членом Совета Федерации, героем России Юрием Воробьёвым и детьми получил удостоверение к награде «Орден Красной Звезды», к которой был представлен прадед губернатора, участник Великой Отечественной войны Василий Васильевич Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Мы обратились в Подольский госархив и узнали подробности того, как воевал мой прадед. Обнаружилось, что он был удостоен ордена Красной Звезды, но не получил эту награду, - сказал Андрей Воробьёв. - Благодаря военному комиссариату, Министерству обороны, мы вместе с детьми пришли, чтобы получить эту награду в канун 9 мая. Это почетно и важно для нас, гордимся и считаем этот день очень торжественным».

Василий Васильевич Воробьёв был командиром минометного расчета 15-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Орден был присужден в 1943 году за боевые подвиги. Огнем из миномета он уничтожил 13 гитлеровцев и подавил 2 огневые точки врага.

«Великая Победа 1945 года сопровождает историю каждой семьи в нашей стране. Так происходило и в нашей семье, - подчеркнул внук Василия Воробьёва, член Совета Федерации, герой России Юрий Воробьёв. - Поэтому сегодня мы привели и наших детей. Они еще маленькие, это событие не до конца ими осознанно, но пройдет время и это станет для них духовной основой».

Отметим, военный комиссариат Московской области за последние три года помог найти около 11 тыс. наград участников военных действий.

Георгий Соловьев