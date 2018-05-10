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В акции "Бессмертный полк" приняли участие свыше 10 млн россиян

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07:00 10.05.2018 Источник: РБК

По всей России в акции «Бессмертный полк» приняли участие 10,4 млн человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волкговорится на сайте ведомства.

По ее словам, по стране в рамках памятной акции в честь ветеранов Великой Отечественной войны прошли 2,9 тыс. мероприятий.  РБК

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