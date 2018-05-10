США ввели санкции против российских оборонных структур

07:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении ряда российских, иранских, северокорейских, иранских, китайских структур, инкриминировав им нарушения национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил в среду в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.В черный список, в частности, вошли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно- исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн "БАРЛ". Санкции в очередной раз введены в отношении Главного управления Генерального штаба (бывшее ГРУ).Всего в списки вошли 28 лиц и структур. Среди них - Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана), иранские компании, работающие в авиационной и оборонной сфере, одна из торговых корпораций КНДР, ливанская "Хезболлах", сирийские ВВС, Центр научных изысканий и исследований, три компании из Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. По утверждению правительства США, все они в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.В чем конкретно заключаются предъявляемые претензии, власти США традиционно не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.Многие из названных организаций уже давно находятся под санкциями, введенными по линии американского Минфина.