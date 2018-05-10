США ввели санкции против российских оборонных структур
07:05 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении ряда российских, иранских, северокорейских, иранских, китайских структур, инкриминировав им нарушения национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил в среду в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.
В черный список, в частности, вошли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно- исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн "БАРЛ". Санкции в очередной раз введены в отношении Главного управления Генерального штаба (бывшее ГРУ).
Всего в списки вошли 28 лиц и структур. Среди них - Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана), иранские компании, работающие в авиационной и оборонной сфере, одна из торговых корпораций КНДР, ливанская "Хезболлах", сирийские ВВС, Центр научных изысканий и исследований, три компании из Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. По утверждению правительства США, все они в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.
В чем конкретно заключаются предъявляемые претензии, власти США традиционно не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.
Многие из названных организаций уже давно находятся под санкциями, введенными по линии американского Минфина.
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