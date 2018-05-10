Израиль ответил на ракетные удары иранских сил
07:20 10.05.2018 Источник: РБК
Израильские военные ответили на ракетные удары иранских сил со стороны Сирии по позициям Израиля на Голанских высотах. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, передает Reuters.
«Мы ответили, но у меня нет никаких подробностей об этом», — сказал он.
Ранее сообщалось, что иранские силы со стороны Сирии выпустили по позициям Израиля на Голанах 20 ракет. Израильские военные активировали тактическую противоракетную систему «Железный купол», которая «перехватила несколько ракет». РБК
Новости
- 07:05 10.05.2018
- США ввели санкции против российских оборонных структур
- 07:00 10.05.2018
- В акции "Бессмертный полк" приняли участие свыше 10 млн россиян
- 23:19 08.05.2018
- Андрею Воробьёву вручили орден его прадеда
- 13:39 07.05.2018
- Сегодня в России отмечают День радио
- 13:10 05.05.2018
- Выпуск программы Михалкова "Бесогон" на телеканале "Россия 24" снят с эфира
- 20:23 04.05.2018
- Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
- 20:18 04.05.2018
- Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
- 12:31 01.05.2018
- Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
- 20:51 30.04.2018
- Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
- 20:31 30.04.2018
- В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать