Израиль ответил на ракетные удары иранских сил

07:20 Источник: РБК

Израильские военные ответили на ракетные удары иранских сил со стороны Сирии по позициям Израиля на Голанских высотах. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля, передает Reuters.«Мы ответили, но у меня нет никаких подробностей об этом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что иранские силы со стороны Сирии выпустили по позициям Израиля на Голанах 20 ракет. Израильские военные активировали тактическую противоракетную систему «Железный купол», которая «перехватила несколько ракет». РБК



