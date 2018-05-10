Нефть дорожает на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном
07:32 10.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Нефть подорожала из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном. Эталонные марки обновили трехлетние максимумы. Стоимость смеси Brent выросла выше 77 долларов за баррель, марка WTI стала дороже 71 доллара. Как пишет газета Wall Street Journal, Иран сейчас экспортирует до 2 миллионов баррелей в сутки. Участники рынка опасаются, что из-за возможных санкций США страна может сильно сократить поставки сырья. Эхо Москвы
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