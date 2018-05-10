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Новости

Лукашенко предложил не политизировать акцию "Бессмертный полк"

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08:05 10.05.2018 Источник: Вести.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси никто не запрещал чтить память павших в ВОВ. И предложил не политизировать акцию "Бессмертный полк".

Никто никогда в Беларуси святое не запрещал, подчеркнул белорусский лидер, и запрещать не будет. Если народ просит, в следующем году – будет организовано, добавил президент.

Ранее власти Минска отказали в проведении шествия под названием "Бессмертный полк", потому что у них на 9 мая запланирована акция "Беларусь помнит".  Вести.Ru

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