Лукашенко предложил не политизировать акцию "Бессмертный полк"
08:05 10.05.2018 Источник: Вести.Ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси никто не запрещал чтить память павших в ВОВ. И предложил не политизировать акцию "Бессмертный полк".
Никто никогда в Беларуси святое не запрещал, подчеркнул белорусский лидер, и запрещать не будет. Если народ просит, в следующем году – будет организовано, добавил президент.
Ранее власти Минска отказали в проведении шествия под названием "Бессмертный полк", потому что у них на 9 мая запланирована акция "Беларусь помнит". Вести.Ru
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