В городах проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
08:32 10.05.2018 Источник: Известия
В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, будет введен особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Документ за подписью министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова есть в распоряжении «Известий». Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах.
Особый противопожарный режим будет введен в период проведения чемпионата мира по футболу. Обеспечить его должны власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом, сказано в протоколе заседания правкомиссии.
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