Российские вузы упрочили позиции в международном рейтинге THE

09:20 Источник: Ведомости

Авторитетное британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало пятый ежегодный рейтинг вузов развивающихся стран. Оно оценило 378 лучших вузов из 42 развивающихся стран, в том числе из России, Китая, Индии, Бразилии, Турции и ЮАР. В этом году в рейтинг THE попали 27 российских университетов – против 24 в прошлом году. Лучшие места у МГУ им. Ломоносова (3-е место), МФТИ (11-е место) и МИФИ (19-е место).

Наибольший прогресс показал МИСиС. За год он прибавил 64 позиции и из второй сотни поднялся на 99-е место. Ведомости