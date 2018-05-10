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Новости

Израиль предупредил Россию о военной операции в САР

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10:32 10.05.2018 Источник: Газета.Ru

Израильские власти предупредили Россию перед началом ракетных атак по иранским формированиям «Аль-Кудс» на территории Сирии, передает Reuters со ссылкой на военных Израиля.

«Русские были проинформированы перед атакой посредством механизмов, которые у нас есть», — заявил официальный представитель армии Йонатан Конрикус.

Ранее сообщалось ВВС Израиля нанесли удар по десяткам военных объектов в Сирии.  Газета.Ru

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