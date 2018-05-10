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В поясе Койпера обнаружен астероид, который не мог там образоваться

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11:32 10.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Международная команда астрономов с помощью телескопов Европейской южной обсерватории установили, что астероид 2004-EW95 диаметром почти 300 километров в поясе Койпера - на самом деле углеродистый плутино. Он совсем не похож на другие объекты пояса Койпера и, вероятно, сформировался в астероидном поясе между Марсом и Юпитером.

Плутино, то есть небесное тело со схожей с Плутоном орбитой, был обнаружен еще в 2004 году, но природа его происхождения не была установлена.

Как замечал исследователь из Белфаста Уэсли Фрэйзер, излучение, исходившее от EW95, не было похоже на излучение других объектов из пояса Койпера.

Появление углеродистого тела в поясе Койпера примерно в четырех миллиардах километров от Земли объясняется гипотезой Великого лавирования. Она гласит, что газовый гигант Юпитер на раннем этапе существования мигрировал между несколькими солнечными орбитами и своей гравитацией влиял на движение других космических тел.

Согласно этой гипотезе, астероид, подобный EW95, мог быть сформирован в астероидном поясе между Марсом и Юпитером и был выбит блуждающим газовым гигантом на окраину Солнечной системы.  Русская служба Би-би-си

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