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Новости

Свыше 4 тыс. граждан РФ воюет на стороне боевиков в Сирии

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12:05 10.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На стороне террористов в Сирии воюет свыше 4 тысяч граждан РФ. Такие данные привёл заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов, выступая на конференции ОБСЕ по антитеррору.

Дипломат заявил, что этих боевиков по возвращении в Россию ждёт уголовное преследование. Он также выразил мнение, что в ближайшее время могут появиться новые очаги терроризма, в том числе на территории государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Говорит Москва

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