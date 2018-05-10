Свыше 4 тыс. граждан РФ воюет на стороне боевиков в Сирии
12:05 10.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На стороне террористов в Сирии воюет свыше 4 тысяч граждан РФ. Такие данные привёл заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов, выступая на конференции ОБСЕ по антитеррору.
Дипломат заявил, что этих боевиков по возвращении в Россию ждёт уголовное преследование. Он также выразил мнение, что в ближайшее время могут появиться новые очаги терроризма, в том числе на территории государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Говорит Москва
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