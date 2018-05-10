Крымский мост может быть открыт 15 мая
12:32 10.05.2018 Источник: Газета.Ru
Официальное открытие Крымского моста пройдет 15 или, в крайнем случае, днем позже. Об этом «Газете.Ru» сообщили информированные источники. На торжественной церемонии будет присутствовать Владимир Путин - дата открытия выбрана исходя из его рабочего графика.
Уже известно, что 14 мая Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи.
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