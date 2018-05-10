0
0
184
Новости

Крымский мост может быть открыт 15 мая

Добавить в избранное

12:32 10.05.2018 Источник: Газета.Ru

Официальное открытие Крымского моста пройдет 15 или, в крайнем случае, днем позже. Об этом «Газете.Ru» сообщили информированные источники. На торжественной церемонии будет присутствовать Владимир Путин - дата открытия выбрана исходя из его рабочего графика.

Уже известно, что 14 мая Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:05 10.05.2018
Путин ответил организаторам Каннского кинофестиваля по поводу Серебренникова
0
48
13:00 10.05.2018
Депутаты намерены расширить действие "закона Димы Яковлева"
0
57
12:20 10.05.2018
Аркадий Дворкович может возглавить фонд "Сколково"
0
120
12:05 10.05.2018
Свыше 4 тыс. граждан РФ воюет на стороне боевиков в Сирии
0
164
12:00 10.05.2018
В столице Бурятии буддийский дацан продают на Avito
0
133
11:32 10.05.2018
В поясе Койпера обнаружен астероид, который не мог там образоваться
0
249
11:20 10.05.2018
В Германии суд запретил учительнице приходить в школу в хиджабе
0
182
11:05 10.05.2018
Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции
0
193
11:00 10.05.2018
В День Победы ВСУ 36 раз обстреляли ДНР
0
206
10:32 10.05.2018
Израиль предупредил Россию о военной операции в САР
0
266

Возврат к списку