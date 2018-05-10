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Россия завершила поставку в КНР первого комплекта С-400

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13:20 10.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта С-400. Он включает в себя командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, зенитные управляемые ракеты, энергетическое оборудование. КНР начнёт приёмку систем ПВО в конце мая. Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник.

Комплекс С-400 ранее отправили в Китай тремя кораблями. Однако в пути одно судно попало в шторм, и оборудование было повреждено. Сейчас в КНР доставлен весь комплект.

О подписании контракта между Москвой и Пекином стало известно в 2014 году. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем ПВО и всего получит два полковых комплекта С-400. Говорит Москва

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