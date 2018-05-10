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Новости

В Тегеране отрицают причастность Ирана к удару по Израилю

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13:32 10.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Тегеран отверг причастность к ракетному удару по Израилю. «В Сирии нет иранских военных и нет баз. Израиль врёт», — сказал зампред комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги.

По его словам, удар нанесла Сирия, и это был ответ на нападение со стороны Израиля.

«Иран не причастен ко вчерашнему ракетному удару по Израилю. Когда мы нанесли удар по ИГ в Дейр-эз-Зоре, мы объявили об этом сразу», — добавил иранский парламентарий.

Накануне Армия обороны Израиля атаковала в Сирии десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям «Аль-Кудс». Представитель израильской армии назвал это ответом на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории арабской республики.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России.  Говорит Москва

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