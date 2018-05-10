В Тегеране отрицают причастность Ирана к удару по Израилю
13:32 10.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Тегеран отверг причастность к ракетному удару по Израилю. «В Сирии нет иранских военных и нет баз. Израиль врёт», — сказал зампред комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги.
По его словам, удар нанесла Сирия, и это был ответ на нападение со стороны Израиля.
«Иран не причастен ко вчерашнему ракетному удару по Израилю. Когда мы нанесли удар по ИГ в Дейр-эз-Зоре, мы объявили об этом сразу», — добавил иранский парламентарий.
Накануне Армия обороны Израиля атаковала в Сирии десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям «Аль-Кудс». Представитель израильской армии назвал это ответом на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории арабской республики.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России. Говорит Москва
Новости
- 14:32 10.05.2018
- Президент Чехии подтвердил свои слова о производстве "Новичка" в стране
- 14:12 10.05.2018
- В Раду внесен законопроект о национализации имущества российских компаний на Украине
- 14:00 10.05.2018
- В России возбуждается все больше дел из-за публикаций на исторические темы - "Агора"
- 13:20 10.05.2018
- Россия завершила поставку в КНР первого комплекта С-400
- 13:05 10.05.2018
- Путин ответил организаторам Каннского кинофестиваля по поводу Серебренникова
- 13:00 10.05.2018
- Депутаты намерены расширить действие "закона Димы Яковлева"
- 12:32 10.05.2018
- Крымский мост может быть открыт 15 мая
- 12:20 10.05.2018
- Аркадий Дворкович может возглавить фонд "Сколково"
- 12:05 10.05.2018
- Свыше 4 тыс. граждан РФ воюет на стороне боевиков в Сирии
- 12:00 10.05.2018
- В столице Бурятии буддийский дацан продают на Avito
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать