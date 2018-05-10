В России возбуждается все больше дел из-за публикаций на исторические темы - "Агора"
14:00 10.05.2018 Источник: Эхо Москвы
В России возбуждается все больше уголовных и административных дел из-за публикаций на исторические темы. Это следует из доклада Международной правозащитной группы «Агора», — рассказал «Эху» один из авторов доклада Павел Чиков.
По мнению авторов доклада, особенно опасной стала тема Второй мировой войны и роль Советского Союза в ней.
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