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В России возбуждается все больше дел из-за публикаций на исторические темы - "Агора"

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14:00 10.05.2018 Источник: Эхо Москвы

В России возбуждается все больше уголовных и административных дел из-за публикаций на исторические темы. Это следует из доклада Международной правозащитной группы «Агора», — рассказал «Эху» один из авторов доклада Павел Чиков.

По мнению авторов доклада, особенно опасной стала тема Второй мировой войны и роль Советского Союза в ней. 

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