Суд отказался рассмотреть ходатайство СК о переводе Малобродского под домашний арест
15:12 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы согласился с Генпрокуратурой РФ, которая просила отложить рассмотрение ходатайства следственных органов о переводе экс- гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, из СИЗО под домашний арест. Об этом корр. ТАСС передает из зала суда.
"Материалы о рассмотрения ходатайства следователя о переводе Малобродского под домашний арест подлежат возврату в Следственный комитет России", - сказала судья Елена Ленская.
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