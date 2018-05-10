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Суд отказался рассмотреть ходатайство СК о переводе Малобродского под домашний арест

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15:12 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы согласился с Генпрокуратурой РФ, которая просила отложить рассмотрение ходатайства следственных органов о переводе экс- гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, из СИЗО под домашний арест. Об этом корр. ТАСС передает из зала суда.

"Материалы о рассмотрения ходатайства следователя о переводе Малобродского под домашний арест подлежат возврату в Следственный комитет России", - сказала судья Елена Ленская.

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