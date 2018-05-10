Суд отказался рассмотреть ходатайство СК о переводе Малобродского под домашний арест

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы согласился с Генпрокуратурой РФ, которая просила отложить рассмотрение ходатайства следственных органов о переводе экс- гендиректора театра "Гоголь-центр", обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, из СИЗО под домашний арест. Об этом корр. ТАСС передает из зала суда."Материалы о рассмотрения ходатайства следователя о переводе Малобродского под домашний арест подлежат возврату в Следственный комитет России", - сказала судья