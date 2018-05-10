0
0
79
Новости

Telegram начал тестировать сервис для своей блокчейн-платформы

Добавить в избранное

16:00 10.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Мессенджер Telegram начал тестировать сервис Telegram Passport для своей будущей блокчейн-платформы. С ее помощью пользователи смогут безопасно загружать и хранить свои персональные данные для дальнейшей универсальной идентификации, в том числе и на внешних серверах. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» интернет-эксперт Антон Меркуров.

«Telegram Passport — это первый шаг к созданию гигантского блокчейна на базе «Телеграма». Он будет предназначен для хранения разнообразных документов, в том числе паспортов и прочих идентификаторов, для того, чтобы в дальнейшем пользователи могли легко с помощью этого сервиса идентифицироваться как внутри Telegram, так и на сторонних серверах. А создание системы авторизации пользователей, универсального логина — это первый шаг, и он вполне логичен», — рассказал он.

По мнению Меркурова, хранение персональных данных в сервисах Telegram гораздо безопаснее, чем на других известных платформах, поскольку в рамках технологии, которую использует Telegram, сами данные напрямую сторонним сервисам не передаются: Telegram лишь подтверждает, что пользователь идентифицирован.

«Сейчас с персональными данными много скандалов: Facebook, российское государство. И доверие к Telegram и его основателю Павлу Дурову сейчас намного больше, чем ко всем остальным», — отметил он.

Эксперт также добавил, что решение о блокировке Telegram Роскомнадзором никак не влияет на рынок мессенджера и его развитие.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 10.05.2018
Суд оставил в силе приговор Никите Белых
0
57
15:40 10.05.2018
Путин не направлял ответ на просьбу Каннского фестиваля о приезде Серебренникова - Песков
0
114
15:12 10.05.2018
Суд отказался рассмотреть ходатайство СК о переводе Малобродского под домашний арест
0
138
15:00 10.05.2018
Превращение США в экономического жандарма планеты неприемлемо - министр экономики Франции
0
188
14:33 10.05.2018
Президент Чехии подтвердил свои слова о производстве "Новичка" в стране
0
212
14:12 10.05.2018
В Раду внесен законопроект о национализации имущества российских компаний на Украине
0
249
14:00 10.05.2018
В России возбуждается все больше дел из-за публикаций на исторические темы - "Агора"
0
249
13:32 10.05.2018
В Тегеране отрицают причастность Ирана к удару по Израилю
0
283
13:20 10.05.2018
Россия завершила поставку в КНР первого комплекта С-400
0
281
13:05 10.05.2018
Путин ответил организаторам Каннского кинофестиваля по поводу Серебренникова
0
349

Возврат к списку