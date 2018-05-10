Telegram начал тестировать сервис для своей блокчейн-платформы
16:00 10.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Мессенджер Telegram начал тестировать сервис Telegram Passport для своей будущей блокчейн-платформы. С ее помощью пользователи смогут безопасно загружать и хранить свои персональные данные для дальнейшей универсальной идентификации, в том числе и на внешних серверах. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» интернет-эксперт Антон Меркуров.
«Telegram Passport — это первый шаг к созданию гигантского блокчейна на базе «Телеграма». Он будет предназначен для хранения разнообразных документов, в том числе паспортов и прочих идентификаторов, для того, чтобы в дальнейшем пользователи могли легко с помощью этого сервиса идентифицироваться как внутри Telegram, так и на сторонних серверах. А создание системы авторизации пользователей, универсального логина — это первый шаг, и он вполне логичен», — рассказал он.
По мнению Меркурова, хранение персональных данных в сервисах Telegram гораздо безопаснее, чем на других известных платформах, поскольку в рамках технологии, которую использует Telegram, сами данные напрямую сторонним сервисам не передаются: Telegram лишь подтверждает, что пользователь идентифицирован.
«Сейчас с персональными данными много скандалов: Facebook, российское государство. И доверие к Telegram и его основателю Павлу Дурову сейчас намного больше, чем ко всем остальным», — отметил он.
Эксперт также добавил, что решение о блокировке Telegram Роскомнадзором никак не влияет на рынок мессенджера и его развитие.
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