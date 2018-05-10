"ГОЗ Обуховский завод" отметит 155-летний юбилей

16:50

16 мая 2018 года АО «ГОЗ Обуховский завод» отмечает 155 лет с момента основания предприятия. Обуховский завод – уникальное предприятие оборонно-промышленного комплекса России, входящее в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей». С момента своего основания в мае 1863 года Обуховский завод вносил и поныне вносит немалый вклад в развитие науки, техники и обороноспособности нашей страны.





АО «ГОЗ Обуховский завод» на протяжении многих лет выпускает элементы современных систем противовоздушной обороны. Одним из ключевых пунктов праздничной программы станет демонстрация элементов этих систем ПВО в современном высокотехнологичном Центре испытаний. Кроме того, гости мероприятия познакомятся с новыми цехами АО «ГОЗ»: литейным цехом и цехом гальвано-химических покрытий, - сообщает прссс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей".