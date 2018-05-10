0
0
153
Новости

"ГОЗ Обуховский завод" отметит 155-летний юбилей

Добавить в избранное

16:50 10.05.2018

16 мая 2018 года АО «ГОЗ Обуховский завод» отмечает 155 лет с момента основания предприятия. Обуховский завод – уникальное предприятие оборонно-промышленного комплекса России, входящее в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей». С момента своего основания в мае 1863 года Обуховский завод вносил и поныне вносит немалый вклад в развитие науки, техники и обороноспособности нашей страны.

АО «ГОЗ Обуховский завод» на протяжении многих лет выпускает элементы современных систем противовоздушной обороны. Одним из ключевых пунктов праздничной программы станет демонстрация элементов этих систем ПВО в современном высокотехнологичном Центре испытаний. Кроме того, гости мероприятия познакомятся с новыми цехами АО «ГОЗ»: литейным цехом и цехом гальвано-химических покрытий, - сообщает прссс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:20 10.05.2018
Россия завершила поставку в КНР первого комплекта С-400
0
59
10:32 10.05.2018
Израиль предупредил Россию о военной операции в САР
0
90
09:00 10.05.2018
ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет - SANA
0
96
07:20 10.05.2018
Израиль ответил на ракетные удары иранских сил
0
93
13:32 30.04.2018
"Адмирал Кузнецов" получит систему ПВО большой дальности "Полимент-Редут"
0
617
09:00 30.04.2018
СМИ сообщили об "атаке врагов" на сирийские военные базы
0
653
10:04 28.04.2018
Истребители ВВС США едва не столкнулись в небе над Британией
0
662
14:32 26.04.2018
НАТО и США предлагают Анкаре альтернативы покупке российских С-400
0
783
12:00 26.04.2018
Морская пехота США оказалась в уязвимом положении - генерал
0
779
09:32 26.04.2018
В Пентагоне назвали слухами сообщения о доставленных из Сирии в РФ ракетах США
0
750

Возврат к списку