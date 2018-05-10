Жертвами авиаудара Израиля по Сирии стали 3 человека
17:12 10.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Жертвами ночного авиаудара Израиля по территории Сирии стали 3 человека, сообщается со ссылкой на представителей сирийской армии. По другим данным, погибших может быть значительно больше.
По меньшей мере три человека стали жертвами удара Израиля по сирийским военным объектам. Об этом заявили в командовании вооруженных силах республики. Пока нет информации о том, кто именно погиб в результате обстрела – военные или гражданские лица. Сообщается, что еще двое человек получили ранения. При этом ранее СМИ писали о том, что жертв было значительно больше. По данным очевидцев, близких к сирийской оппозиции, в результате удара погибли не менее 23 военных и ополченцев, поддерживающих Дамаск. Среди них есть как граждане Сирии, так и иностранцы.
Минувшей ночью Израиль атаковал десятки военных объектов в Сирии. Удар был нанесен по ракетным пусковым установкам и складам боеприпасов. Как заявили представители Армии обороны страны, обстрел стал ответом на атаку со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот. Иранскими силами были выпущены 20 ракет, часть из них была перехвачена системами противоракетной обороны.
Как отмечается, сирийская противовоздушная оборона перехватила основную часть ракетных ударов со стороны Израиля. При этом некоторые из средств ПВО получили серьезные повреждения. С израильской стороны жертв и разрушений нет. Эхо Москвы
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