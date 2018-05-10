Парламент Чечни собирается выступить с инициативой о продлении полномочий президента РФ
18:34 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Чечни в четверг единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.
Согласно Конституции РФ, сейчас одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд.
"Парламент Чеченской Республики под председательством Магомеда Даудова постановил внести проект в Госдуму в порядке законодательной инициативы, а также направить его в правительство РФ и Верховный суд для официальных отзывов", - сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.
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