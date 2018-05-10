Трамп заявил о поимке пятерых главарей ИГ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы схватили пятерых главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), входящих в список наиболее разыскиваемых. Это утверждал в четверг в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"Пятеро самых разыскиваемых главарей ИГ только что пойманы!" - написал американский лидер. Ни имен этих боевиков, ни деталей операций, которые привели к их поимке, Трамп не привел.