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Президент Германии считает "провалом мирной дипломатии" отказ от ядерной сделки с Ираном

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19:20 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает трагедией отказ США участвовать в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранскому атому. Такую точку зрения политик озвучил в четверг на фестивале Католикентаг в Мюнстере, сообщает агентство ДПА.

По его данным, глава государства охарактеризовал действия США как "трагедию", "провал мирной дипломатии" и "риск для всего региона". По словам президента, последствия одностороннего решения Вашингтона нельзя недооценивать.

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